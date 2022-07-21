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Бывший тренер Уильямс оценил шансы Серены завоевать 24-й титул ТБШ

Бывший тренер Уильямс оценил шансы Серены завоевать 24-й титул ТБШ
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Рик Макки, бывший тренер 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, рассказал, что думает о шансах американки ещё раз выиграть мэйджор. На Уимблдоне 2022 года 40-летняя Уильямс потерпела поражение в первом круге.

«Если она хочет этого, она должна полностью посвятить себя этому и набрать потрясающую форму. Талант не теряется — теряется физическая форма. А потом возвращается и уверенность, когда начинаешь играть и осваиваешься с победами и поражениями.

Если она хочет сделать это и действительно добиться этого — я не сомневаюсь, что она может это сделать. Никогда нельзя недооценивать сердце чемпиона.

Я знаю, что у неё другие приоритеты в жизни, она теперь мать. Но если она захочет это сделать, то сможет вернуться, сто процентов. И я считаю, что она могла бы не только выиграть турнир «Большого шлема». Она могла бы стать номером один в мире, если бы захотела. Но на этот вопрос может ответить только она», — приводит слова Макки Tennis-Infinity.

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