Дмитриева: не воспринимала бы вылет Рублёва в Гамбурге всерьёз. Грунт — стихия Серундоло

Известный комментатор Анна Дмитриева высказалась о поражении россиянина Андрея Рублёва в матче второго круга турнира ATP-500 в Гамбурге (Германия) с аргентинцем Франсиско Серундоло. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:2.
«Не воспринимала бы такие грунтовые турниры всерьёз. У ребят была большая пауза в соревнованиях, и такие турниры они воспринимают как адаптацию. Скоро закончится грунтовый сезон и начнётся сезон харда, начнётся американская серия. И уже там важно быть в хорошей форме. Конечно, никто не хочет проигрывать, но если они видят, что не готовы играть на равных, то просто проверяют свои возможности на таких турнирах.
Серундоло — грунтовик, именно на грунте он показывает свою коронную игру. Можно сказать, что все латиноамериканцы очень хорошо играют на земле. Сам аргентинец в этом году очень хорошо прибавил, выиграл турнир в Бостаде. Грунт для него — это стихия, и как раз для него очень важны такие турниры, в которых он набирает очки», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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