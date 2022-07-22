Новак Джокович сыграет на Кубке Лэйвера с Федерером, Надалем и Марреем

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович выступит на Кубке Лэйвера 2022 года. Об этом сообщили организаторы соревнований.
Джокович выступит за команду Европы, в которой помимо него будут другие победители ТБШ Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Энди Маррей. Турнир пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 23 по 25 сентября.
«Это единственное соревнование, где можно играть в команде с парнями, с которыми ты обычно соревнуешься. Присоединиться к Рафе, Роджеру и Энди — трём моим самым большим соперникам за всё время — это будет действительно уникальный момент в истории нашего спорта», — сказал Новак.
Список участников доступен на «Чемпионате».
В 2021 году Кубок Лэйвера, который проходил в Бостоне (США), выиграла сборная Европы, которая со счётом 14-1 победила сборную мира.
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