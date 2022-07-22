Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович сыграет на Кубке Лэйвера с Федерером, Надалем и Марреем

Новак Джокович сыграет на Кубке Лэйвера с Федерером, Надалем и Марреем
Комментарии

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович выступит на Кубке Лэйвера 2022 года. Об этом сообщили организаторы соревнований.

Джокович выступит за команду Европы, в которой помимо него будут другие победители ТБШ Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Энди Маррей. Турнир пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 23 по 25 сентября.

«Это единственное соревнование, где можно играть в команде с парнями, с которыми ты обычно соревнуешься. Присоединиться к Рафе, Роджеру и Энди — трём моим самым большим соперникам за всё время — это будет действительно уникальный момент в истории нашего спорта», — сказал Новак.

Список участников доступен на «Чемпионате».

В 2021 году Кубок Лэйвера, который проходил в Бостоне (США), выиграла сборная Европы, которая со счётом 14-1 победила сборную мира.

Семикратный! Джоковича в финале Уимблдона не остановили даже крики Кирьоса Семикратный! Джоковича в финале Уимблдона не остановили даже крики Кирьоса

Сложный трюк с мячом и ракеткой от Лейлы Фернандес:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022