Двукратная победительница Уимблдона чешка Петра Квитова открыла в родном городе собственный Зал славы, сообщает Tennis-Infinity.

Музей был открыт в городе Фульнек (Чехия), в котором спортсменка выросла и начала теннисный путь. Музей представляет собой зал славы, где чешская теннисистка разместила некоторые личные вещи, спортивный инвентарь и трофеи. Там выставлены оба её уимблдонских трофея, завоёванных в 2011 и 2014 годах.



«Это первый зал славы для отдельного спортсмена в Чехии, поэтому я рада, что Фульнек снова в чём-то первый. Мне пришлось попросить о помощи в организации своего брата и отца. В конце концов, это мои трофеи», — сказала Квитова.

32-летняя спортсменка является победительницей двух турниров «Большого шлема», а также бронзовым призёром Олимпийских игр 2016 года в одиночном разряде.