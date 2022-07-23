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Серена Уильямс готовится к US Open на специальном корте

Серена Уильямс готовится к US Open на специальном корте
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс проводит тренировки на специальном корте, имитирующем покрытие на Открытом чемпионате США (US Open). Об этом сообщает Tennis-infinity.

На Уимблдоне 2022 года 40-летняя Уильямс потерпела поражение в первом круге. Спортсменка продолжит играть в теннис в этом сезоне, поскольку подтвердила своё участие на турнире в Торонто и US Open, которые проходят на хардовом покрытии.

Чтобы спортсменка могла более качественно подготовиться к таким соревнованиям, Алексис Оганян построил для супруги специальный корт, имитирующий поверхность Открытого чемпионата США. Он хочет, чтобы Серена Уильямс полностью привыкла к условиям, которые будут ждать её на турнире.

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