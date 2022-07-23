Петра Квитова объяснила, почему не выступит на домашнем турнире в Праге
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Двукратная победительница Уимблдона чешка Петра Квитова объяснила, почему пропустит домашний турнир категории WTA-250, который пройдёт в Праге с 25 по 31 июля. Спортсменка сказала, что до сих пор не восстановилась полностью от травмы.
«Играть дома — это нечто особенное, особенно после стольких лет карьеры. К сожалению, моё запястье ещё не полностью восстановилось, поэтому я вынуждена сняться с турнира. Я знаю, что турнир пройдёт отлично, и зрители позаботятся о том, чтобы атмосфера вновь была великолепной», — написала Квитова в социальных сетях.
32-летняя спортсменка является победительницей двух турниров «Большого шлема», а также бронзовым призёром Олимпийских игр 2016 года в одиночном разряде.
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