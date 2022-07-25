Денис Шаповалов показал, как провёл отпуск на Багамах со своей девушкой
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21-я ракетка мира, канадский теннисист Денис Шаповалов опубликовал в социальных сетях видеоотчёт со своего отдыха на Багамских островах. Шаповалов проводил время с друзьями и своей девушкой, шведской теннисисткой Мирьям Бьёрклунд.
«Расслабился и зарядился энергией! Отдых с друзьями на воде – лучшего времяпрепровождения и желать было нельзя. Плюс маленькое, ранее празднование дня рождения для моей любви (о Бьёрклунд)», — подписал видео Шаповалов.
23-летний Шаповалов – бывшая 10-я ракетка мира, победитель одного турнира в одиночном разряде на уровне ATP, чемпион ATP Cup в составе сборной Канады. Его лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфинал Уимблдона-2021, в котором он проиграл будущему чемпиону, сербу Новаку Джоковичу.
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