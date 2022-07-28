Денис Шаповалов выложил фото с отдыха на Багамах

21-я ракетка мира, канадский теннисист Денис Шаповалов опубликовал в своих социальных сетях новую фотографию. Спортсмен показал, как провёл отпуск на Багамских островах.

«Время на острове. Это была хорошая поездка на Багамы, но теперь я возвращаюсь! Скоро увидимся», — подписал снимок Шаповалов.

Фото: из личного архива дениса шаповалова

23-летний Денис Шаповалов – бывшая 10-я ракетка мира, победитель одного турнира в одиночном разряде на уровне ATP, чемпион ATP Cup в составе сборной Канады. Его лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфинал Уимблдона-2021, в котором он проиграл будущему чемпиону, сербу Новаку Джоковичу. Следующий ТБШ — US Open, он пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

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