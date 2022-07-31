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Серена Уильямс зажигательно танцует на концерте The Weeknd. Видео

Серена Уильямс зажигательно танцует на концерте The Weeknd. Видео
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американка Серена Уильямс посетила концерт популярного канадского певца The Weeknd в Вашингтоне (США).

Серена опубликовала в социальных сетях видео, на котором зажигательно танцует под хит исполнителя Blinding Lights.

Напомним, на Уимблдоне 2022 года 40-летняя Серена не смогла преодолеть барьер первого раунда. Она в трёх сетах уступила представительнице Франции Армони Тан. До этого Уильямс-младшая семь раз выигрывала этот турнир в одиночном разряде. Победительницей Уимблдона стала Елена Рыбакина из Казахстана.

Ранее Серена заявилась на турниры категории WTA-1000 в Торонто (Канада) и Цинциннати (США), которые пройдут в преддверии US Open – 2022.

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