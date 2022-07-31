Серена Уильямс зажигательно танцует на концерте The Weeknd. Видео
Поделиться
23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американка Серена Уильямс посетила концерт популярного канадского певца The Weeknd в Вашингтоне (США).
Серена опубликовала в социальных сетях видео, на котором зажигательно танцует под хит исполнителя Blinding Lights.
Напомним, на Уимблдоне 2022 года 40-летняя Серена не смогла преодолеть барьер первого раунда. Она в трёх сетах уступила представительнице Франции Армони Тан. До этого Уильямс-младшая семь раз выигрывала этот турнир в одиночном разряде. Победительницей Уимблдона стала Елена Рыбакина из Казахстана.
Ранее Серена заявилась на турниры категории WTA-1000 в Торонто (Канада) и Цинциннати (США), которые пройдут в преддверии US Open – 2022.
Комментарии
- 31 июля 2022
-
11:55
-
11:31
-
10:59
-
10:39
-
09:48
-
09:33
-
00:44
-
00:30
- 30 июля 2022
-
23:24
-
22:31
-
22:07
-
19:26
-
17:53
-
17:42
-
16:26
-
15:27
-
15:05
-
14:43
-
14:12
-
13:54
-
13:31
-
13:18
-
12:04
-
12:04
-
11:49
-
11:26
-
11:12
-
10:57
-
10:41
-
10:37
-
10:17
-
10:03
-
09:41
-
09:35
-
00:16
Партнерский контент