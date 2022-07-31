Янник Синнер обыграл Карлоса Алькараса в финале турнира в Умаге

Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу в финальном матче грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия) с испанцем Карлосом Алькарасом.
Синнер одержал победу со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут. На счету Алькараса два эйса, три двойные ошибки и ноль реализованных брейк-пойнтов из девяти. Синнер шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных.
По пути к триумфу Синнер обыграл итальянца Франко Агаменоне, испанцев Роберто Карбальес-Баэну и Хауме Мунара.
Призовой фонд турнира составил € 534 555.
Отметим, что для Алькараса это второй проигранный финал кряду. Неделю назад, 24 июля, он уступил итальянцу Лоренцо Музетти в финале турнира в Гамбурге.
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