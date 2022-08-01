Симона Халеп провела тренировку с теннисисткой из России

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп провела тренировку с бывшей российской теннисисткой, ныне выступающей за Австралию Дарьей Сэвилл. Об этом сообщила Дарья в социальных сетях.

Фото: социальные сети Дарьи Сэвилл

Дарья Гаврилова (девичья фамилия теннисистка) с 2018 года Дарья была помолвлена с австралийским теннисистом Люком Сэвиллом. В декабре 2021 года состоялась их свадьба и Гаврилова сменила фамилию и стала выступать в Туре под именем Дарья Сэвилл.

Симона Халеп побеждала на Уимблдоне в 2019 году, обыграв в финале американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2. В 2018 году румынка одержала победу на «Ролан Гаррос».

На Уимблдоне-2022 в полуфинальном матче Симона Халеп проиграла казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 6:3, 6:3.