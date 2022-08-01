Алекс де Минор прокомментировал завоевание шестого трофея в карьере
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Австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал свой триумф на хардовом турнире категории ATP-250 в Атланте (США).
«Я хотел бы поблагодарить публику. Вы, ребята, были потрясающими. Я не местный, но вы, заставили меня почувствовать себя таковым, так что очень ценю вашу поддержку.
Было здорово получить еще один титул. Это мой шестой титул. Это приятно. Немногие люди смогли это сделать, поэтому я чувствую себя прекрасно. Чувствую себя прекрасно в игре. Я проделал большую работу, поэтому приятно видеть, что тяжелая работа вознаграждается», – приводит слова Алекса де Минора пресс-служба ATP.
В финале Алекс де Минор победил американца Дженсона Бруксби со счётом 6:3, 6:3. Призовой фонд турнира составил $ 708 530.
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