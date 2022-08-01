Алекс де Минор прокомментировал завоевание шестого трофея в карьере

Австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал свой триумф на хардовом турнире категории ATP-250 в Атланте (США).

«Я хотел бы поблагодарить публику. Вы, ребята, были потрясающими. Я не местный, но вы, заставили меня почувствовать себя таковым, так что очень ценю вашу поддержку.



Было здорово получить еще один титул. Это мой шестой титул. Это приятно. Немногие люди смогли это сделать, поэтому я чувствую себя прекрасно. Чувствую себя прекрасно в игре. Я проделал большую работу, поэтому приятно видеть, что тяжелая работа вознаграждается», – приводит слова Алекса де Минора пресс-служба ATP.

В финале Алекс де Минор победил американца Дженсона Бруксби со счётом 6:3, 6:3. Призовой фонд турнира составил $ 708 530.