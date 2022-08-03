Гауфф высказалась о предстоящем матче с Осакой, сравнив их игру с битвой Роджера и Рафы

11-я ракетка мира американка Кори Гауфф прокомментировала матч второго раунда турнира WTA-500 в Сан-Хосе, в рамках которого ей предстоит сразиться с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Наоми Осакой.
«С соревновательной точки зрения это было бы похоже на Федерера и Надаля. Я имею в виду эмоции. Когда мы на корте, мы будем очень сильно бороться друг с другом, но за пределами корта у нас нет ничего, кроме уважения друг к другу за то, что мы делаем на нём и вне его», – приводит слова теннисистки из США WTA Insider в своих соцсетях.
Напомним, сегодня, 3 августа, обе теннисистки провели свои стартовые поединки на престижных американских соревнованиях в Сан-Хосе. Гауфф за 54 минуты разгромила свою соперницу из Украины Ангелину Калинину со счётом 6:1, 6:0, а Осака в трёх партиях справилась с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь – 6:4, 3:6, 6:1.
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