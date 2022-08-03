Денис Шаповалов прокомментировал свою серию поражений

Канадский теннисист Денис Шаповалов высказался о своей серии поражений. В последних восьми поединках Денис одержал лишь одну победу.
«Это и есть теннис. Много взлётов и падений. Очень мало игроков, которые могут быть суперстабильными. Такова природа игры. Вам просто нужно набраться терпения, привыкнуть к этому, сохранять позитивный настрой, продолжать работать и не терять веры в себя.
Вы хотите, чтобы победы приходили, но если их нет, вам просто нужно верить, что работа окупится. Часто люди впадают в панику, когда что-то идёт не так. Нужно стараться думать о будущем и не зацикливаться на прошлом. Необходимо подумать, как вы собираетесь играть в будущем, что нужно убрать, а дальше продолжить работу по плану», — приводит слова Шаповалова ATP.
Сегодня, 3 августа, канадец сыграет с американцем Джеффри-Джоном Вулфом во втором круге турнира в Вашингтоне (США).
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