Денис Шаповалов прокомментировал свою серию поражений

Канадский теннисист Денис Шаповалов высказался о своей серии поражений. В последних восьми поединках Денис одержал лишь одну победу.

«Это и есть теннис. Много взлётов и падений. Очень мало игроков, которые могут быть суперстабильными. Такова природа игры. Вам просто нужно набраться терпения, привыкнуть к этому, сохранять позитивный настрой, продолжать работать и не терять веры в себя.

Вы хотите, чтобы победы приходили, но если их нет, вам просто нужно верить, что работа окупится. Часто люди впадают в панику, когда что-то идёт не так. Нужно стараться думать о будущем и не зацикливаться на прошлом. Необходимо подумать, как вы собираетесь играть в будущем, что нужно убрать, а дальше продолжить работу по плану», — приводит слова Шаповалова ATP.

Сегодня, 3 августа, канадец сыграет с американцем Джеффри-Джоном Вулфом во втором круге турнира в Вашингтоне (США).