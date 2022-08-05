Матч Андрея Рублёва с Максимом Кресси перенесли

Матч третьего раунда хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США) между российским теннисистом Андреем Рублёвым и американцем Максимом Кресси перенесли, сообщает пресс-служба турнира.



Теперь игра состоится сегодня, 5 августа, в 19:00 мск. Изначально она должна была пройти в 2:00 мск. Также три игры Ботик ван де Зандсюлп — Фрэнсис Тиафо, Ник Кирьос — Райлли Опелка, Григор Димитров — Себастьян Корда были остановлены из-за грозы.



Призовой фонд турнира в Вашингтоне составляет $ 1 953 285.



Ранее Рублёв потерпел поражение в парном разряде вместе с белорусом Ильёй Ивашко, уступив в трёх сетах американцу Маккензи Макдональду и голландцу Ботику ван де Зандсхулпу.



Напомним, Андрей Рублёв, как и другие теннисисты из России и Беларуси, был вынужден пропустить Уимблдон-2022 из-за ситуации на Украине.