Андрей Чесноков: Медведев может уверенно обыграть Кецмановича и выйти в финал в Лос-Кабосе

Бывший российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков рассказал об ожиданиях от матча первой ракетки мира Даниила Медведева и серба Миомира Кецмановича (38), которые сыграют между собой в полуфинале хардового турнира в Лос-Кабосе (Мексика).

«Матчи Медведева и Кецмановича обычно тяжело складываются. Но у Даниила сейчас есть уверенность, свежесть.

Прежде всего у Дани сейчас голод до побед и до титулов. Он ведь не играл месяц! Медведев в хорошей форме. Может уверенно обыграть Кецмановича и выйти в финал», — рассказал Андрей Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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