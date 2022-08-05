Андрей Рублёв — Максим Кресси: текстовая онлайн-трансляция 1/8 финала в Вашингтоне

Сегодня, 5 августа, восьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв сыграет матч 1/8 финала на хардовом турнире в Вашингтоне (США). Соперником российского теннисиста будет представитель США Максим Кресси, занимающий 32-е место в рейтинге ATP. Матч Рублёв — Кресси начнётся не ранее 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Максим Кресси на турнире в Вашингтоне.

Напомним, Андрей Рублёв был освобождён от матчей первого круга, а во втором раунде обыграл британца Джека Дрэйпера. Что касается Кресси, то он также не играл в первом круге, а во втором раунде победил американца Джека Сока.

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