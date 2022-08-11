Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бенчич высказалась после победы в матче с Уильямс, объявившей о скором завершении карьеры

Бенчич высказалась после победы в матче с Уильямс, объявившей о скором завершении карьеры
Комментарии

12-я ракетка мира Белинда Бенчич дала комментарий после того, как победила 23-кратную победительницу турниров «Большого шлема» Cерену Уильямс в матче второго круга турнира WTA-1000 в Торонто.

«Сегодняшний вечер был действительно особенным. Для меня всегда большая честь быть на корте с Сереной. Сегодняшний вечер посвящён ей, особенно здесь, в Торонто»», — цитирует швейцарку официальный сайт WTA.

Напомним, что Бенчич, которая является олимпийской чемпионкой Игр в Токио в женском одиночном разряде, переиграла свою более статусную соперницу в матче 2-го раунда престижных канадских соревнований со счётом 6:2, 6:4. После завершения поединка знаменитая американка расплакалась, прощавшись с болельщиками.

Новость по теме
Серена Уильямс проиграла Белинде Бенчич и вылетела с турнира в Торонто
Новость по теме
Серена Уильямс заплакала, прощаясь с турниром в Торонто
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022