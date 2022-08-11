Бенчич высказалась после победы в матче с Уильямс, объявившей о скором завершении карьеры
Поделиться
12-я ракетка мира Белинда Бенчич дала комментарий после того, как победила 23-кратную победительницу турниров «Большого шлема» Cерену Уильямс в матче второго круга турнира WTA-1000 в Торонто.
«Сегодняшний вечер был действительно особенным. Для меня всегда большая честь быть на корте с Сереной. Сегодняшний вечер посвящён ей, особенно здесь, в Торонто»», — цитирует швейцарку официальный сайт WTA.
Напомним, что Бенчич, которая является олимпийской чемпионкой Игр в Токио в женском одиночном разряде, переиграла свою более статусную соперницу в матче 2-го раунда престижных канадских соревнований со счётом 6:2, 6:4. После завершения поединка знаменитая американка расплакалась, прощавшись с болельщиками.
Новость по темеСерена Уильямс заплакала, прощаясь с турниром в Торонто
Комментарии
- 11 августа 2022
-
07:43
-
07:42
-
07:34
-
07:23
-
06:16
-
05:59
-
05:23
-
04:40
-
04:13
-
03:31
-
02:02
-
01:26
-
00:46
-
00:18
-
00:05
- 10 августа 2022
-
23:55
-
23:38
-
23:30
-
22:54
-
22:47
-
22:34
-
22:17
-
21:41
-
21:34
-
21:29
-
21:01
-
20:10
-
19:52
-
19:02
-
18:37
-
17:59
-
17:31
-
17:00
-
16:07
-
16:01
Партнерский контент