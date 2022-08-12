«На US Open не могли не пустить». Потапова — о возможном отстранении россиян и белорусов

48-я ракетка мира 21-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова ответила на вопрос о возможном отстранении россиян и белорусов от предстоящего US Open.
«Мне кажется, это была утка. Всем было понятно, что US Open не мог так сделать. Даже если все «Шлемы» откажутся, то они — единственные, кто не будет этого делать. Потому что это Америка, она была всегда за справедливость, отсутствие дискриминации — они такие «послы» этого. И если бы они так сделали, то пошли бы против своих слов, правил. Американцы редко, кажется, даже никогда так не делают. Шансы, что нас бы исключили, были очень малы», — заявила Потапова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.
Полное интервью с теннисисткой Анастасией Потаповой читайте на «Чемпионате».
- 12 августа 2022
-
11:45
-
11:20
-
10:40
-
10:11
-
10:05
-
10:01
-
09:35
-
09:21
-
09:06
-
09:01
-
08:55
-
08:46
-
07:32
-
06:39
-
05:09
-
03:59
-
02:02
-
01:42
-
01:00
-
00:39
- 11 августа 2022
-
23:39
-
22:39
-
22:07
-
21:38
-
21:23
-
21:18
-
20:45
-
19:12
-
18:51
-
18:00
-
17:46
-
17:30
-
16:10
-
15:26
-
15:09