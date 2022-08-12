«На US Open не могли не пустить». Потапова — о возможном отстранении россиян и белорусов

48-я ракетка мира 21-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова ответила на вопрос о возможном отстранении россиян и белорусов от предстоящего US Open.



«Мне кажется, это была утка. Всем было понятно, что US Open не мог так сделать. Даже если все «Шлемы» откажутся, то они — единственные, кто не будет этого делать. Потому что это Америка, она была всегда за справедливость, отсутствие дискриминации — они такие «послы» этого. И если бы они так сделали, то пошли бы против своих слов, правил. Американцы редко, кажется, даже никогда так не делают. Шансы, что нас бы исключили, были очень малы», — заявила Потапова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.



Полное интервью с теннисисткой Анастасией Потаповой читайте на «Чемпионате».