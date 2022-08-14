Кирьос — о конфликте Медведева с болельщиком: Даниил — лучшее, что есть в нашем спорте

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал конфликт между болельщиком и первой ракеткой мира Даниилом Медведевым на турнире в Монреале.

«Отвратительное поведение. Даниил – это лучшее, что есть в нашем спорте, болельщики должны проявлять уважение», – написал австралиец в своей соцсети.

Напомним, неприятный инцидент с участием Даниила произошёл после поражения от австралийца Ника Кирьоса в матче второго круга «Мастерса» в Монреале со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 2:6. Для Медведева это был первый матч на турнире. Кирьос на турнире в Монреале дошёл до стадии четвертьфинала, где уступил в трёх сетах поляку Хуберту Хуркачу.

В ближайшее время Медведеву предстоит защищать 2000 очков, заработанных за победу на Открытом чемпионате США 2021 года. US Open 2022 года пройдёт с 29 августа по 11 сентября.