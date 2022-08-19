Хачанов и Шаповалов в упорной борьбе вышли в четвертьфинал парного турнира в Цинциннати
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В Цинциннати (США) состоялся матч 2-го круга турнира мужского парного разряда, в котором россиянин Карен Хачанов (30-й номер рейтинга ATP) в паре с канадцем Денисом Шаповаловым (21-й номер рейтинга ATP) сошлись против британца Джейми Маррея и бразильца Бруно Суареса.
Встреча завершилась победой пары Хачанов/Шаповалов со счётом 7:6 (10:8), 3:6, 10:3. Продолжительность матча составила 1 час 35 минут.
На счету российско-канадского дуэта четыре эйса, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта. У их оппонентов – одна подача навылет, три двойные ошибки и два из шести реализованных брейк-пойнта.
На следующей стадии соперниками пары Хачанов/Шаповалов станет дуэт Рам (США)/Солсбери (Великобритания).
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