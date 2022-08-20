Дарья Касаткина взяла уайлд-кард на турнир в канадском Гранби

Первая ракетка России, 10-я ракетка мира Дарья Касаткина взяла уайлд-кард на турнир категории WTA-250 в канадском Гранби, который пройдёт с 21 по 27 августа. Россиянка станет первой сеяной.

Две недели назад Дарья выиграла титул в Сан-Хосе (США), одержав в финале волевую победу над американкой Шелби Роджерс. После него она проиграла в первом круге Торонто (Канада) местной теннисистке Бьянке Андрееску со счётом 6:7 (5:7), 4:6, а затем представительнице США с русскими корнями Аманде Анисимовой в первом матче на турнире в Цинциннати — 4:6, 4:6.

Напомним, ранее 25-летняя теннисистка призналась в нетрадиционной ориентации. Сейчас россиянка готовится к US Open, который начнётся 29 августа в Нью-Йорке (США).