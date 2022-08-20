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Энди Роддик объяснил, почему считает Ника Кирьоса одним из главных фаворитов US Open

Энди Роддик объяснил, почему считает Ника Кирьоса одним из главных фаворитов US Open
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Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик объяснил, почему считает австралийца Ника Кирьоса одним из фаворитов US Open – 2022. Соревнования пройдут с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке. Их действующим чемпионом является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

«Думаю, очень важно, что он поехал играть в Вашингтон, я бы назвал это ключевым фактором в его подготовке к Открытому чемпионату США. Условия там очень жёсткие… Играть в одиночном и парном разрядах и не проседать морально и физически – это очень, очень хороший знак. Думаю, он один из двух или трёх фаворитов US Open – 2022», — приводит слова Роддика We Love Tennis со ссылкой на эфир Tennis Channel.

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