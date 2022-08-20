Дмитриева — о вылете Рублёва из топ-10: Андрей стал невыдержанным. За него даже неловко

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала вылет российского теннисиста Андрея Рублёва из топ-10 рейтинга АТР впервые с 2020 года.



«У Рублёва проблемы. Андрей стал страшно заводиться, стал невыдержанным. Может, это его как-то стимулирует, но временами за него даже неловко. Нашим психологически тяжело играть. Каждый по-своему решает текущие вопросы. Тот же Даня излишне себя контролирует. Трудный момент у них, как и у всех», − сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Рублёв после поражения от американца Тейлора Фритца в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати потеряет несколько позиций в рейтинге ATP и опустится на 11-ю строчку. В прошлом сезоне он дошёл в Цинциннати до финала.