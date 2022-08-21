Циципас после выхода в финал одиночного разряда в Цинциннати снялся с парного турнира

Греческий теннисист Стефанос Циципас и датчанин Хольгер Руне приняли решение не выходить на полуфинальный поединок «Мастерса» в Цинциннати.
Об этом сообщает официальный сайт турнира в своём «твиттере».
Отмечается, что Руне мог стать самым финалистом «Мастерса» в парном разряде, если бы вышел на данную встречу. На данный момент Хольгеру 19 лет.
Напомним, что сегодня, 21 августа, Стефанос оказался сильнее первой ракетки мира Даниила Медведева в матче 1/2 финала одиночного разряда престижных американских соревнований (7:6(6), 3:6, 6:3). Парный полуфинал был запланирован после этого поединка.
Соперниками грека и датчанина были немец Тим Пюц и американец Майкл Венус, которые, таким образом, автоматически пробились в полуфинал турнира. В финале соревнований они сразятся Радживом Рамом и Джо Солсбери.
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