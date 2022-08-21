Шетт − о Серене Уильямс: она любит драму на корте

Победительница 13 турниров WTA, а ныне комментатор, австрийка Барбара Шетт поделилась ожиданиями от предстоящего выступления четырёхкратной олимпийской чемпионки Серены Уильямс на US Open. Спортсменка сообщала, что после турнира собирается завершить карьеру.

«Думаю, это будет очень эмоционально для неё, потому что она знает, что весь теннисный мир будет следить за ней. Я уверена, что мы будем присутствовать там. Если она сыграет в ночной сессии, мы будем смотреть её вживую, и это точно добавит давления.

Но мы знаем, что Серена Уильямс любит драму на корте. Она очень эмоциональна, и ей нравится вовлекать людей. Для неё это шоу, развлечение, и ей будет нелегко выйти туда. Я уверена, что будут слёзы после матча или, может быть, когда у её соперницы будет матчбол.

Думаю, отправляясь на US Open, она просто должна наслаждаться этой поездкой, играя на этом турнире в последний раз. Честно говоря, она вряд ли завоюет титул. Думаю, это слишком сложно для неё − сыграть семь матчей подряд. Она не делала этого уже несколько лет, и это, вероятно, будет за гранью.

Но нужно сосредоточиться на том, что одна из великих теннисисток собирается завершить карьеру на US Open. И у нас есть шанс посмотреть, как она играет в последний раз. Мы должны очень внимательно следить за этим», − приводит слова Шетт Eurosport.