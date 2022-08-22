Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу квалификации US Open — 2022

Состоялась жеребьёвка женской квалификации Открытого чемпионата США – 2022. Сетку соревнований возглавила румынка Ана Богдан.
Матчи россиянок в первом раунде квалификации US Open – 2022:
Варвара Флинк (Россия) – Панна Удварди (Венгрия, 3)
Анастасия Захарова (Россия) – Джан Су Джон (Южная Корея)
Анастасия Гасанова (Россия) – Река-Луца Яни (Венгрия, 30)
Камилла Рахимова (Россия, 6) – Ралука Джорджана Шербан (Кипр)
Эрика Андреева (Россия) – Деа Хердзелаш (Босния и Герцеговина)
Анастасия Тихонова (Россия) – Уитни Осуйве (США)
Элина Аванесян (Россия) – Лаура Пигосси (Бразилия, 10)
Анастасия Комардина (Россия) – Янина Викмайер (Бельгия)
Анна Блинкова (Россия) – Оксана Селехметьева (Россия)
Марина Мельникова (Россия) – Хитер Уотсон (Великобритания)
Виталия Дьяченко (Россия) – Сюзан Ламенс (Нидерланды).
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