Заседание по делу о нападении Ника Кирьоса на бывшую девушку перенесли на октябрь

Заседание по делу о нападении финалиста Уимблдона-2022 Ника Кирьоса на бывшую девушку перенесли на октябрь, сообщает Le Figaro. Австралийский теннисист не явился на слушание, которое прошло сегодня, 23 августа, поэтому некоторые обстоятельства дела не были установлены следствием.

На заседании во вторник адвокат игрока попросил суд перенести рассмотрение дело на 25 ноября, отметив, что ему необходимо встретиться с Кирьосом, который редко появляется в столице Австралии, и конец осени для этого — единственное удобное время. Однако судья разрешил отложить рассмотрение дела до 4 октября.

Ник Кирьос, вышедший в июле в свой первый финал турнира «Большого шлема» на Уимблдоне, готовится принять участие в Открытом чемпионате США.