Макинрой предположил, чем будет заниматься Серена Уильямс после ухода из спорта

Бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джон Макинрой предположил, чем будет заниматься 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс после завершения карьеры. Напомним, ранее 40-летняя спортсменка объявила о намерении уйти из тенниса после предстоящего Открытого чемпионата США.

«Она вошла в историю своими выступлениями. Афроамериканка, у которой было трудное детство, стала величайшей теннисисткой всех времён. Фильм о жизни двух сестёр довольно хорошо отражает их невероятный жизненный путь. Это как Тайгер Вудс в гольфе. Когда она играет, мы начинаем говорить не только о простых вещах. Думаю, у Серены в планах семья и рождение ребёнка. У неё много дел за пределами тенниса.

Увидим ли мы её в роли комментатора или тренера? Я думаю, Серене захочется чего-то большего. Удивлюсь, если она станет тренировать или комментировать матчи. Вижу, что периодически она практикует подобные вещи, но не более того», — приводит слова Макинроя Marca.