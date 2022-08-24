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Кори Гауфф рассказала о целях на US Open

Кори Гауфф рассказала о целях на US Open
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Финалистка «Ролан Гаррос» — 2022, 18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф рассказала о целях на предстоящий Открытый чемпионат США по теннису — 2022. Спортсменка также отметила, что хотела бы сыграть с четырёхкратной олимпийской чемпионкой американкой Сереной Уильямс, которая планирует завершить карьеру после турнира.

«Это мой любимый «Шлем». Играть перед домашней публикой. Надеюсь, что смогу победить при них.

Это цель, но посмотрим. Уверена, что однажды я буду держать трофей там.

Надеюсь, что моя жеребьёвка сработает, и мы (с Сереной Уильямс. – Прим. «Чемпионата») сыграем друг с другом», − приводит слова Кори Гауфф ESPN US.

US Open пройдёт в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября. Победительницей турнира прошлого года является британка Эмма Радукану.

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