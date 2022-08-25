Серена Уильямс рассказала о своих эмоциях в момент написания прощального послания

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс рассказала, что в момент написания прощального послания по случаю завершения карьеры не могла сдержать слёз. Напомним, спортсменка ранее объявила, что уйдёт из спорта после выступления на US Open.

«Это было тяжело. Я была в Швейцарии, сидела в отеле за столом, писала послание, что-то удаляла, потом, немного подумав, снова начинала писать. Когда я возвращалась к воспоминаниям, по моему лицу текли слёзы… Это было действительно нелегко. Я боролась с этим какое-то время, но потом кому-то сказала: «Да, я буду не раз плакать по этому поводу, но не думайте, что мне грустно». Это не слёзы грусти.

Я занималась этим почти всю жизнь, мне сейчас 40 лет. Можно сказать, я прожила ради одной цели. Поэтому завершать карьеру очень волнительно для меня. Я в предвкушении этого момента. Не могу дождаться, когда однажды проснусь с мыслью, что не нужно больше беспокоиться о выступлениях на таком высоком уровне и соревнованиях. Ранее мне не приходилось чувствовать этого.

Да, я приостанавливала карьеру после рождения ребёнка и в момент, когда у меня были травмы, но где-то в глубине души всегда понимала, что это ещё не всё. Так что полностью уйти из спорта — это для меня в новинку. И сделать это, не попрощавшись, я не могла», — цитирует Уильямс Eurosport.