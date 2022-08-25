Серена Уильямс рассказала о своих эмоциях в момент написания прощального послания

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс рассказала, что в момент написания прощального послания по случаю завершения карьеры не могла сдержать слёз. Напомним, спортсменка ранее объявила, что уйдёт из спорта после выступления на US Open.
«Это было тяжело. Я была в Швейцарии, сидела в отеле за столом, писала послание, что-то удаляла, потом, немного подумав, снова начинала писать. Когда я возвращалась к воспоминаниям, по моему лицу текли слёзы… Это было действительно нелегко. Я боролась с этим какое-то время, но потом кому-то сказала: «Да, я буду не раз плакать по этому поводу, но не думайте, что мне грустно». Это не слёзы грусти.
Я занималась этим почти всю жизнь, мне сейчас 40 лет. Можно сказать, я прожила ради одной цели. Поэтому завершать карьеру очень волнительно для меня. Я в предвкушении этого момента. Не могу дождаться, когда однажды проснусь с мыслью, что не нужно больше беспокоиться о выступлениях на таком высоком уровне и соревнованиях. Ранее мне не приходилось чувствовать этого.
Да, я приостанавливала карьеру после рождения ребёнка и в момент, когда у меня были травмы, но где-то в глубине души всегда понимала, что это ещё не всё. Так что полностью уйти из спорта — это для меня в новинку. И сделать это, не попрощавшись, я не могла», — цитирует Уильямс Eurosport.
- 25 августа 2022
-
12:37
-
11:44
-
11:43
-
11:24
-
11:11
-
10:30
-
09:52
-
09:27
-
07:47
-
07:14
-
06:37
-
05:56
-
05:16
-
01:00
-
00:47
-
00:28
- 24 августа 2022
-
23:33
-
23:03
-
22:57
-
22:55
-
21:41
-
21:34
-
21:17
-
20:44
-
20:16
-
20:04
-
19:41
-
18:59
-
18:54
-
18:32
-
18:08
-
17:52
-
17:30
-
13:35
-
13:05