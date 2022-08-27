Дарья Касаткина прокомментировала выход в финал турнира WTA-250 в Гранби

10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала выход в финал турнира категории WTA-250 в Гранби (Канада).
В полуфинальном матче Касаткина (1) обыграла представительницу Франции Диан Парри со счётом 6:2, 6:0. За титул Дарья сразится с бывшей россиянкой, ныне представляющей Австралию Дарьей Савилл (9).
«Я довольна тем уровнем тенниса, который продемонстрировала. Начало получилось напряжённым, но я довольна тем, как мне удалось совладать с нервами, тем, как я начала играть с середины первого сета до конца второго. Играть в финалах – всегда здорово, потому что мы не можем выходить в них постоянно, к сожалению, это так! Каждый такой результат приносит мне положительные эмоции, я рада этому и буду готовиться к завтрашнему дню», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.
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