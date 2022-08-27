Касаткина — Савилл: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Гранби

Сегодня, 27 августа, российская теннисистка Дарья Касаткина (10-е место в рейтинге) сыграет в финале хардового турнира серии WTA-250 в Гранби (Канада). Её соперницей станет 28-летняя австралийка Дарья Савилл (73-е место в рейтинге). Поединок на стадионе «Клуб де Теннис де Луасир де Гранби. Центральный корт» запланирован на 22:00 мск.
В полуфинале россиянка обыграла 19-летнюю француженку Диан Парри (81-е место в рейтинге) со счётом 6:2, 6:0. Дарья Савилл вышла в финал, не сыграв с украинкой Мартой Костюк из-за её травмы.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию финального матча Дарья Касаткина — Дарья Савилл на турнире в Гранби.
Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Касаткиной. Она выигрывала в первом круге US Open − 2015 (6:2, 4:6, 7:5) и в 1/8 финала Чарльстона-2017 (6:3, 4:6, 6:0).
- 27 августа 2022
-
20:27
-
20:00
-
19:22
-
18:55
-
17:48
-
16:36
-
16:24
-
15:44
-
15:20
-
15:06
-
14:56
-
14:24
-
13:14
-
12:42
-
12:27
-
12:07
-
11:15
-
10:46
-
10:30
-
09:48
-
09:29
-
09:22
-
08:35
-
08:02
-
07:04
-
05:24
-
04:39
-
03:53
-
02:39
-
02:31
-
01:02
-
00:36
-
00:23
- 26 августа 2022
-
22:50
-
22:37