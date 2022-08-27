Касаткина — Савилл: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Гранби

Сегодня, 27 августа, российская теннисистка Дарья Касаткина (10-е место в рейтинге) сыграет в финале хардового турнира серии WTA-250 в Гранби (Канада). Её соперницей станет 28-летняя австралийка Дарья Савилл (73-е место в рейтинге). Поединок на стадионе «Клуб де Теннис де Луасир де Гранби. Центральный корт» запланирован на 22:00 мск.

В полуфинале россиянка обыграла 19-летнюю француженку Диан Парри (81-е место в рейтинге) со счётом 6:2, 6:0. Дарья Савилл вышла в финал, не сыграв с украинкой Мартой Костюк из-за её травмы.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию финального матча Дарья Касаткина — Дарья Савилл на турнире в Гранби.



Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Касаткиной. Она выигрывала в первом круге US Open − 2015 (6:2, 4:6, 7:5) и в 1/8 финала Чарльстона-2017 (6:3, 4:6, 6:0).