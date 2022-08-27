«Это как Майкл Джордан из Red Bull». Циципас забавно ошибся, говоря о Кубке Лэйвера

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас оценил то, что попал в состав команды Европы на Кубок Лэйвера – 2022, в который среди прочих вошли Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей.

«Позвольте для начала отметить, что это просто легендарно. Этот состав команды – просто какая-то шутка. Это просто как Майкл Джордан из Red Bull, ой, извините (смеётся). Из «Чикаго Буллз». Извините, мысли перепутались. Для меня большая честь быть в этой команде. Честно говоря, не знаю, каким в ней будет статус Роджера Федерера, но я буду очень рад снова увидеть его на корте.

Все приятные впечатления, которые я получал на корте, были связаны с участием в Кубке Лэйвера, именно поэтому я его большой фанат. Я многому научился у этих великих игроков. У меня есть возможность делиться с ними чем-то очень значимым в течение этих трёх дней. Более того, я могу общаться с ними, делиться идеями как на корте, так и за его пределами. Также для меня честь быть частой такого экстраординарного события в нашем виде спорта», — приводит слова Циципаса We Love Tennis.