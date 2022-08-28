Ига Свёнтек порассуждала на тему влияния на неё Серены Уильямс

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала о том, какую роль в вопросе давления на корте на неё оказала 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс.

«У каждого свой путь. Это не значит, что вы можете скопировать то, что сделала Серена, а затем выполнить то же самое, и это сработает.

Я очень благодарна ей, потому что это одна из моих целей — быть последовательной на протяжении всей моей карьеры, оставаясь в топ-10 продолжительный период времени. Она долго занимала первую строчку мирового рейтинга, так что это кажется довольно невероятным. Конечно, сейчас я понимаю немного лучше, сколько труда она вложила, чтобы достичь этого», — приводит слова Свёнтек официальный сайт WTA.