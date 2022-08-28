Максим Кресси рассказал, что попадание в топ-10 рейтинга ATP — его главная цель

Американский теннисист Максим Кресси раскрыл свою цель в туре, а также рассказал о своей целеустремлённости.

«Я беспокоюсь о том, чтобы попасть в топ-10. Это была моя цель в начале года. Это то, что меня сюда привело, я почти в топ-30. Я тот игрок, который всегда сосредоточен на своих целях. Я бы сказал, что нахожусь в работе 90 процентов времени, в 10 процентах времени у меня выходной. Я действительно сосредоточен на всём пути.

Я пришёл в тур два с половиной года назад, когда закончил колледж. Я определённо сильно улучшился с того времени. Сейчас стремлюсь выиграть каждый турнир», — приводит слова Кресси Тennis.com.

Завтра, 29 августа, Максим Кресси (34-й в рейтинге ATP) сыграет с венгром Мартоном Фучовичем в рамках первого круга US Open — 2022.