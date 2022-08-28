Циципас — Серене Уильямс: ты единственная женщина-игрок, которая обыграла бы меня в матче

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас обратился к американской теннисистке Серене Уильямс, которая недавно объявила о том, что, вероятно, предстоящий US Open станет её последним турниром.

«Эй, Серена, я хотел бы поздравить тебя с удивительной карьерой. Ты, наверное, единственная женщина-игрок, которая обыграла бы меня в матче, так что поздравляю с этим тоже – хоть это было бы не очень приятно для меня.

Я очень уважаю то, что ты сделала для этого вида спорта. Вдохновлён тем, что провёл с тобой достаточно много времени в туре. Удачи в следующей главе, и обязательно однажды вернитесь с Олимпией в качестве тренера. И, очевидно, самое главное — ты отличная мать, я вижу это последние пару лет. Оставайся счастливой и наслаждайся моментами вне тура», — приводит слова Циципаса Sportskeeda.