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Ига Свёнтек обратилась к Серене Уильямс и выложила их свежее совместное фото

Ига Свёнтек обратилась к Серене Уильямс и выложила их свежее совместное фото
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек в своих социальных сетях обратилась к американке Серене Уильямс и выложила их свежее совместное фото.

Фото: из личного архива Свёнтек

«Главный момент моего дня. Ну вот, сегодня я наконец-то нашла в себе смелость и это случилось. Поздравляло с потрясающей и легендарной карьерой Серену Уильямс. Огромное уважение ей за всё, что она сделала для нашего спорта, особенно женской его части», — написала Свёнтек под фотографией.

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс сыграет на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке. Ей предстоит встретиться с представительницей Черногории Данкой Ковинич в первом круге US Open.

Ранее Уильямс заявила о своём решении завершить карьеру после турнира в Нью-Йорке. Она шесть раз становилась чемпионкой US Open в одиночном разряде и дважды в паре.

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