Дмитриева: с Козловым Медведев не форсировал игру. У Даниила нелёгкая сетка на US Open

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева оценила выступление первой ракетки мира Даниила Медведева в первом круге Открытого чемпионата США. Медведев победил 111-ю ракетку мира американца Стефана Козлова со счётом 6:2, 6:4, 6:0.

«Результат логичен, он должен был проходить дальше. У Дани было большое преимущество в классе, и он ощущал это. Поэтому с Козловым не форсировал игру. Иногда удивлял всех своими рывками.

Соперник хорошо знаком ему — это продолжение юниорских сражений. Козлов выделялся среди юниоров. Многие думали, что он будет преемником Агасси. Стефан явно уступает всем. Ему не хватает скоростных качеств. Игра у него ближе к юниорской, но этот период прошёл. Судить, в какой форме находится сейчас Даня, трудно. У него нелёгкая сетка. Может быть, и хорошо, это будет его собирать перед матчами», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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