Дмитриева: поражение Касаткиной на US Open — главное огорчение для всех

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева высказалась о неожиданном поражении девятой ракетки мира Дарьи Касаткиной в первом круге Открытого чемпионата США. Российская теннисистка на старте турнира проиграла 88-му номеру рейтинга WTA Хэрриет Дарт со счётом 6:7 (8:10), 6:1, 3:6.

«Поражение Касаткиной, наверное, самое главное огорчение для всех. В первую очередь для самой Даши. Трудно объяснить проигрыш. Нужно с ней разговаривать. Я думаю, что она переиграла предыдущий турнир. Она выигрывала легко и нагрузки сверхъестественной не было.

Всё-таки переход от одного турнира к другому без паузы отражается на высококлассных игроках. Боюсь, что именно это и сказалось», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.