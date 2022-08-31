Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Легенда! Надеюсь, она останется в спорте». Надаль высказался о Серене Уильямс

«Легенда! Надеюсь, она останется в спорте». Надаль высказался о Серене Уильямс
Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль поделился мнением о Серене Уильямс, для которой, вероятнее всего, стартовавший US Open является последним турниром в карьере.

«Серена побила множество рекордов, она – амбассадор нашего спорта. И я считаю, что она – одна из величайших, самых важных спортсменок в истории. С точки зрения тенниса её уход станет большой потерей. Но с другой стороны, она заслужила всё, чего добилась, потому что очень долго и много работала, решительно и самоотверженно, с фантастическим уровнем дисциплины. Без этого все её успехи были бы невозможны.

Я просто верю и надеюсь, что она сможет каким-то образом остаться в спорте. Это будет здорово, потому что я придерживаюсь мнения, что спорт становится лучше, когда остаются его легенды. А Серена Уильямс – легенда! Рассчитываю на то, что она останется в мире тенниса», – приводит слова Надаля официальный сайт ATP.

В первом круге US Open Серена Уильямс обыграла черногорскую теннисистку Данку Ковинич со счётом 6:3, 6:3. Во втором круге американка встретится со второй ракеткой мира Анетт Контавейт.

Уильямс выбрала особое платье для последнего турнира. Чем Серена удивляла раньше Уильямс выбрала особое платье для последнего турнира. Чем Серена удивляла раньше
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022