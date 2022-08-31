«Легенда! Надеюсь, она останется в спорте». Надаль высказался о Серене Уильямс

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль поделился мнением о Серене Уильямс, для которой, вероятнее всего, стартовавший US Open является последним турниром в карьере.
«Серена побила множество рекордов, она – амбассадор нашего спорта. И я считаю, что она – одна из величайших, самых важных спортсменок в истории. С точки зрения тенниса её уход станет большой потерей. Но с другой стороны, она заслужила всё, чего добилась, потому что очень долго и много работала, решительно и самоотверженно, с фантастическим уровнем дисциплины. Без этого все её успехи были бы невозможны.
Я просто верю и надеюсь, что она сможет каким-то образом остаться в спорте. Это будет здорово, потому что я придерживаюсь мнения, что спорт становится лучше, когда остаются его легенды. А Серена Уильямс – легенда! Рассчитываю на то, что она останется в мире тенниса», – приводит слова Надаля официальный сайт ATP.
В первом круге US Open Серена Уильямс обыграла черногорскую теннисистку Данку Ковинич со счётом 6:3, 6:3. Во втором круге американка встретится со второй ракеткой мира Анетт Контавейт.
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