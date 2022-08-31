Тренер Анетт Контавейт не смог достать билет на матч Серены Уильямс на US Open

Торбен Бельц, тренер второй ракетки мира Анетт Контавейт, рассказал, что не смог достать билет на матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс играла с Данкой Ковинич из Черногории. Уильямс победила Ковинич со счётом 6:3, 6:3 и во втором раунде сразится как раз с Контавейт.

«Я не смог достать билет. Это самое крутое, что я когда-либо видел в женском теннисе. Это прекрасно для нашего вида спорта, и все мы должны поблагодарить Серену за всё, что она сделала. Особенно сейчас, когда концовка близка», — приводит слова Бельца New York Times.

Напомним, ранее 40-летняя Серена Уильямс объявила, что закончит карьеру после US Open. Турнир завершится 11 сентября.

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