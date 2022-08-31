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Тренер Анетт Контавейт не смог достать билет на матч Серены Уильямс на US Open

Тренер Анетт Контавейт не смог достать билет на матч Серены Уильямс на US Open
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Торбен Бельц, тренер второй ракетки мира Анетт Контавейт, рассказал, что не смог достать билет на матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс играла с Данкой Ковинич из Черногории. Уильямс победила Ковинич со счётом 6:3, 6:3 и во втором раунде сразится как раз с Контавейт.

«Я не смог достать билет. Это самое крутое, что я когда-либо видел в женском теннисе. Это прекрасно для нашего вида спорта, и все мы должны поблагодарить Серену за всё, что она сделала. Особенно сейчас, когда концовка близка», — приводит слова Бельца New York Times.

Напомним, ранее 40-летняя Серена Уильямс объявила, что закончит карьеру после US Open. Турнир завершится 11 сентября.

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