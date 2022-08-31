Анна Дмитриева высказалась о победе Андрея Рублёва в первом круге US Open

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала волевую победу Андрея Рублёва в первом круге US Open – 2022. В стартовом матче Рублёв (9) обыграл представителя Сербии Ласло Джере (64-я ракетка мира) со счётом 7:6 (7:5), 6:3, 3:6, 4:6, 6:4.

«Сложно что-то сказать. Настолько прямолинейная игра была со стороны Рублёва, особенно во второй половине. Разные стили. Джере вообще-то не самый сильный соперник. У Андрея сейчас сложный период. Хорошо, что только прошёл. Может быть, его это как-то подстегнёт и вдохновит.

Он играет с соперником, который его слабее, по идее. Первые круги очень непоказательны. Циципас слабее этого колумбийца, что ли? Но проиграл первые два сета вообще в одни ворота», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.