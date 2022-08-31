Дмитриева: в последнее время Рублёв стал резко на всё реагировать

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о психологических проблемах Андрея Рублёва.
Ранее Рублёв вышел во второй круг US Open – 2022. В стартовом матче россиянин (9) обыграл представителя Сербии Ласло Джере (64-я ракетка мира) со счётом 7:6 (7:5), 6:3, 3:6, 4:6, 6:4.
«В последнее время Андрей стал резко на всё реагировать. Не знаю, чем это вызвано. Раньше спокоен был. Видимо, очень возбуждён внутри, какие-то сложности и переживания.
С другой стороны, затяжные матчи по такой жаре никак на пользу не идут. Андрей бьёт всё время справа. Как у него рука не отваливается? Волнуешься даже, думаешь, сейчас опять ударит. Хорошо, что удалось пройти первый круг», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 31 августа 2022
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