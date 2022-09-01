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Серена Уильямс отреагировала на выход в третий круг US Open

Серена Уильямс отреагировала на выход в третий круг US Open
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Американская теннисистка Серена Уильямс отреагировала на выход в третий круг Открытого чемпионата США.

«Мне нравятся эти болельщики. Во мне ещё немного осталось», — приводит слова Уильямс журналист Дэвин Эру в своём «твиттере».

Напомним, во втором круге Уильямс обыграла вторую ракетку мира, эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 2:6.

За выход в четвёртый круг Уильямс поспорит с Айлой Томлянович, которая в своём матче второго круга обыграла россиянку Евгению Родину.

Ранее Серена Уильямс допустила, что после Открытого чемпионата США может завершить карьеру.

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 60 млн. Действующим победителем турнира является британка Эмма Радукану.

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