Серена Уильямс отреагировала на выход в третий круг US Open
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Американская теннисистка Серена Уильямс отреагировала на выход в третий круг Открытого чемпионата США.
«Мне нравятся эти болельщики. Во мне ещё немного осталось», — приводит слова Уильямс журналист Дэвин Эру в своём «твиттере».
Напомним, во втором круге Уильямс обыграла вторую ракетку мира, эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 2:6.
За выход в четвёртый круг Уильямс поспорит с Айлой Томлянович, которая в своём матче второго круга обыграла россиянку Евгению Родину.
Ранее Серена Уильямс допустила, что после Открытого чемпионата США может завершить карьеру.
Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 60 млн. Действующим победителем турнира является британка Эмма Радукану.
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