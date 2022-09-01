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Карлос Алькарас двумя словами отреагировал на победу Серены Уильямс над Анетт Контавейт

Карлос Алькарас двумя словами отреагировал на победу Серены Уильямс над Анетт Контавейт
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Четвёртая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на победу 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс в матче второго круга Открытого чемпионата США. Соперницей 40-летней Уильямс была вторая ракетка мира Анетт Контавейт из Эстонии. Серена одержала победу со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:2.

«Так вдохновляюще!» — написал Алькарас в своих социальных сетях, тегнув Уильямс.

Ранее Серена Уильямс щаявила, что Открытый чемпионат США будет последним турниром в её карьере.

US Open 2022 года проходит с 29 августа по 11 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 60 млн. Действующим победителем соревнований у женщин является британка Эмма Радукану. Она уже выбыла в первом круге.

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