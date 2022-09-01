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Видеообзор победы Серены Уильямс над Анетт Контавейт

Видеообзор победы Серены Уильямс над Анетт Контавейт
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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт уступила американской теннисистке Серене Уильямс во втором круге Открытого чемпионата США со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 2:6.

Продолжительность встречи составила 2 час 29 минут. За это время Контавейт сделала 4 подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Уильямс 10 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 из 12 реализованных брейк-пойнтов.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Уильямс – Контавейт:

Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

В следующем круге Уильямс сыграет с Айлой Томлянович, которая в своём матче второго круга обыграла россиянку Евгению Родину.

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