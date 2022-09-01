Дмитриева: Хачанов может пройти ещё дальше. Дрэйпер не из тех, кого нельзя обыграть

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева поделилась мнением о британском теннисисте Джеке Дрэйпере, который станет соперником россиянина Карена Хачанова в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч Хачанов — Дрэйпер состоится завтра, 2 сентября.

Во втором круге US Open Хачанов обыграл бразильца Тьяго Монтейро, а Дрэйпер — канадца Феликса Оже-Альяссима, посеянного на турнире под шестым номером.

«Карен — молодец. Мне казалось, что он должен был выиграть у Монтейро. У Карена есть игроки, которым он не проигрывает, — Монтейро оказался среди них. Хорошо, что Карен пошёл дальше. Он может пройти ещё дальше, если будет так играть.

Что касается предстоящей игры с Дрэйпером, который обыграл Оже-Альяссима, то Дрейпер ещё не тот игрок, которого нельзя обыграть. Он из разряда тех, кто может дерзать, но у него можно найти слабые места. Будет непростая, но интересная игра», — сказал Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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