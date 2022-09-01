Роман Сафиуллин рассказал о работе с Егором Яцыком после слухов о договорных матчах

Российский теннисист Роман Сафиуллин ответил на вопрос о напряжении в команде после слухов о договорных матчах, в которых якобы участвовали Аслан Карацев и Егор Яцык.

«Напряжение в команде после слухов о договорных матчах? Нет, это произошло до начала работы с Егором. Я с ним встречался, первый же вопрос был по поводу этих моментов. Он рассказал, что работал с Tennis Integrity Unit после того, как его забрали в 2020-м в полицию Парижа. Он объяснил, показал, что у него с этой надзорной службой всё в порядке. А то интервью, что появилось недавно, я видел, но доказательств там не было — ни одного факта. То есть если бы Аслан, Николаз Басилашвили, Егор были бы виновны, то их давно бы отстранили от тура, Егора бы на тот момент не пускали на турниры, и я с ним бы никак бы не мог работать», — сказал Роман Сафиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Читайте полное интервью с Романом Сафиуллиным на «Чемпионате» в ближайшее время.