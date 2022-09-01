Матс Виландер объяснил, за счёт чего 40-летняя Серена Уильямс может выиграть US Open

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер рассказал, что думает о выступлениях 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, американки Серены Уильямс на Открытом чемпионате США 2022 года. В первом круге 40-летняя Уильямс прошла Данку Ковинич из Черногории, а во втором сломила сопротивление второй ракетки мира Анетт Контавейт (Эстония).
По словам Виландера, Серена стала лучше двигаться по корту и лучше подавать.
«Она двигается по корту намного лучше, чем я мог ожидать. К ней возвращается подача. Теперь она представляет собой угрозу.
Я удивлён, что она может продолжать в том же духе. Но мы видели, как Серена делала это на турнирах «Большого шлема», когда у неё было не так много матчей. Она выигрывает матч, затем два, всё меняется — и вот она одна из фаворитов. Это признак того, что всё ещё впереди», — цитирует его Eurosport.
Донна Векич и Белинда Бенчич спародировали мужские и женские рукопожатия:
- 1 сентября 2022
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